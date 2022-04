Aurélia LARIVIERE

Assistante administrative et commerciale pour le n°1 de l audio prothèse, je suis en charge de l accueil téléphonique et face a face client, facturation, suivi administratif, commandes, gestion de stock, ...

Un poste riche de sa diversité, tant en terme de responsabilité qu'en terme de relationnel.

L' assistante sera le premier contact, l image reflet de l entreprise, soucieuse de sa qualité de services et de son professionnalisme.

D autant plus étant fournisseurs de biens médicaux, ce qui engage une grande responsabilité vers l humain,...

Il sera déterminant également quant au premier contact la première approche du client pour une acceptation de sa nécessité d' appareillage auditif...

Parce que l on a plus et trop souvent tendance a négliger son audition a contrario par exemple de notre vision.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

CorelDRAW

Adobe Photoshop

Microsoft PowerPoint