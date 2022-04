Aurélia LASORSA

Www.sopress.fr



Depuis 2009 :



Journaliste

Au sein de l'agence de Presse Sopress, basée à Cagnes sur Mer. Nous travaillons principalement pour Madame Figaro Méditerranée, TGV Magazine, Air for Kids et TOP.



2004 à 2009 :



Journaliste-pigiste :

- Actualité culturelle de la Côte d'Azur pour le bimestriel A Nous

- Interview de personnalité de la région ou de passage pour un événement particulier pour le bimestriel A Nous

- Sujets divers pour Elle Côte d'Azur



Secrétaire de rédaction :

- Relecture des pages de "L'officiel des Loisirs : correction des informations, de l'orthographe et de la mise en page

- Contact avec les différentes institutions pour obtenir les informations nécessaires au magazine : agenda culturel

- Choix des articles



2001 à 2003 :

Secrétaire de rédaction pour les éditions Point Média :

- Rédaction d'articles

- Relecture et contacts pigistes, services PAO et services publicités

- Elaboration sommaires et chemins de fer



1999 :

Stage au service communication de la Fnac de Nice :

- Organisation des Forums pour le public

- Rédaction de l'agenda mensuel

- Communication externe



Mes compétences :

Communication

communication presse

Journalisme

Presse

Presse écrite