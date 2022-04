Aurélia LIU

Diplômée de l'EDHEC Business School avec plus de 7 ans d'expérience professionnelle, ma force réside dans la pluralité de mes compétences en gestion de projets et en marketing/communication dans divers secteurs.

Mes expériences enrichissantes au sein de groupes tels que Verspieren, HSBC, Chantelle, PepsiCo ou L'Oréal, me donnent envie de vivre des aventures au sein d’entreprises et d’équipes dynamiques et entreprenantes, sur des axes de gestion de projets/conseil ou marketing.



Mes compétences :

Beauté

Conseil

Luxe

Communication

Marketing

Webmarketing

Cosmétiques

Grande consommation

Mode

Assurance

Telecom

Centre d'appel

Commercial

Logistique

Développement produit

Gestion de projet

Assistance maîtrise d'ouvrage