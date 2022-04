Aurélia LUCOT

Juriste spécialisée Marchés publics depuis plus de 15 ans, je conçois le droit des contrats comme un outil de l’agilité du service public qui se doit en constante adaptation.

Au quotidien, en tant que manager, je mets mon exigence professionnelle et mon goût pour la valorisation des talents qui m’entourent au service de l’atteinte des objectifs tant collectifs qu’individuels propres à maintenir la motivation de chacun.

Un savoir-faire reconnu : chargée de formation en droit des marchés publics à l’Institut Régional d’administration de Lyon depuis 2005 dont missions auprès de l'INSERM, de l’institut Polytechnique et de l'INRIA de Grenoble.



Mes compétences :

Management d'équipe

Management de projet

Droit public des contrats

Animation de formations

Accompagnement au changement