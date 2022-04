Aurelia MALCOTTI

Exerçant dans le domaine de la communication depuis une dizaine d'années, j'ai évolué sur des fonctions commerciales, managériales, créatives et de conseil.



Particulièrement sensible aux problématiques de création/reprise et de gestion d'entreprise, auxquelles je m'intéresse depuis de nombreuses années, je viens de terminer un Master 2 / DAS en Management et Administration des Entreprises en formation continue. Il s'agit d'un double diplôme de l'IAE Savoie Mont Blanc et de HEC Genève, au cours duquel j'ai effectué différentes mission de consulting auprès de dirigeants de TPE/PME.



Je recherche aujourd'hui un emploi qui me permettra de mettre à profit mes compétences transversales au service du développement d'une activité.



*Conseillère d'entreprise, chargée de communication interne/externe, chargée de développement.

*Communication, marketing, commercial, gestion, management.



Mes compétences :

Commercial

Communication

Création

Écologie

Evénementiel

Marketing

Médias

Publicité

Support

Vente

Adobe Photoshop

Rédaction

Adobe Illustrator

Gestion de projet

Graphisme

Community management