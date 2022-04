Aurélia MONFORT

Passionnée par le monde artistique et plus particulièrement par le spectacle vivant, je cherche un poste de gestion de projets, communication ou relations publiques.

A travers ce métier, je souhaite partager ma passion pour le monde artistique que je considère comme une fenêtre ouverte sur le monde et les émotions, permettant à chacun de se construire.



Je pense que ma vision du monde du travail et de la vie en général peut se résumer par cette citation :

"Ce ne sont pas que les hommes politiques et les scientifiques qui peuvent changer le monde, mais aussi les artistes. Ils le font depuis toujours. Il n'y a pas de limite à notre ambition à part celles que nous nous donnons et celles que les autres nous donnent. En bref, je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais."

[ Xavier Dolan - Discours lors du Festival de Cannes 2014 ]



Mes compétences :

QuarkXPress

Gestion de projet

Prospection des publics

Chaîne graphique

Administration

Adobe Photoshop

Communication digitale

Microsoft Office

4D Ressources (Logiciel billetterie)