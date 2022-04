Aurélia PARANT

Bienvenue sur ma page Viadeo



Diplômée d’un master 2 : marketing de l’innovation, je suis actuellement à la recherche d’un emploi attaché au domaine du marketing.



Consciencieuse, réactive et dotée d’une forte capacité d’adaptation, je suis intéressée par toute offre relative à un poste dans le marketing produit, le marketing de projet ou bien les études marketing.



Ma formation et mes expériences professionnelles m’ont permis d’approfondir mes connaissances et aptitudes en matière de marketing stratégique et opérationnel mais également de me spécialiser dans l’innovation, que ce soit au niveau des produits ou des nouvelles approches marketing.

Je suis bien entendu prête à mettre ces connaissances au service de votre entreprise.



Cordialement



Mes compétences :

Ciblage

Diagnostic stratégique

Étude de marché

GRC

Innovation

Internet

Lancement de produit

Marketing

Marketing mix

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Microsoft CRM

Plan Marketing

Segmentation

Web

Web marketing