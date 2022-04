Aurélia PELLEGRINI

Titulaire du Titre de Directeur Marketing avec neuf années d expérience professionnelle en commerce & logistique.



J ai travaillé deux années comme assistante commerciale en édition scolaire. Après obtention de mon BTS, j ai travaillé dans un hypermarché comme employée de rayon libre-service. J ai aussi travaillé dans la logistique, d abord en tant que magasinier polyvalent, ensuite, comme préparatrice de commandes et enfin comme cariste responsable de la réserve pour une GSS de bricolage.



Après ces diverses expériences dans la distribution, j ai repris les études et me suis orientée vers la gestion de rayon, en travaillant comme assistante manager de rayon textile puis, comme manager commercial junior.



Ensuite, j ai travaillé deux années dans un négoce de matériaux de construction. Ne pouvant plus progresser dans cette entreprise, j ai trouvé un emploi de commerciale chez un jeune constructeur ou j'ai pu pleinement exploiter mon expérience professionnelle et mettre en pratique mes compétences en matière commerciale.



Aujourd'hui, après mûre réflexion et suite à mon expérience sur les chantiers, j'ai repris mes études afin d'approfondir mes connaissances en Qualité Sécurité et Environnement pour en faire mon métier.



Mes compétences :

Logistique

Commerciale

Management

Distribution

Matériaux de construction

Corporate