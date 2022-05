Vanessa ALLEGRE

Le goût de la qualité m'a été donné grâce à mon BTS. Désireuse d'en connaitre encore plus j'ai décidé de trouvé une formation en alternance pour allié apport théorique et travail.

Ma formation de Responsable Qualité Sécurité et Environnement m'a permis de découvrir deux secteurs (S et E) qui m'étaient inconnus jusqu'alors.

Mon projet principal m'a permis de m'épanouir dans mon travail.



Le tout m'a fait prendre conscience que je souhaite poursuivre dans cette voie, et intégrer un Master 2 QSE, afin de renforcer les bases acquises et de mettre à disposition mon savoir savoir être et savoir faire.

Ce master m'a permis de voir une nouvelle dimension : le management international et la gestion par les sens.



Mes compétences :

Biochimie

Qualité

Microbiologie

Chimie

Management Qualité

Management Sécurité

Management Environnemental