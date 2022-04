Aurélia PONSADA

Après une année dédiée à une reprise d'études dans le but de faire évoluer ma carrière et de monter en compétences, je suis prête à relever de nouveaux challenges dans le domaine des Ressources Humaines.



Mon profil administratif et mes 15 années d'expérience sont un véritable atout qui m'offrent une grande capacité adaptation. De plus, cela m'a permis de m'intégrer très facilement au Service RH d'un grand groupe tel que Société Générale. Mon dynamisme et ma grande force de travail ont grandement participé à ma réussite.



Mes compétences :

Assistance administrative

Logiciel CRM

Internet

Microsoft Office

Analyser écouter réfléchir agir

Gestion des priorités

Analyse des besoins

Organisation

Esprit d'équipe

Facturation

Administration des ventes

Réactivité

Animation de réunions

Dynamique

Esprit d'initiative

Secrétariat

Adaptation

Analyse de données

Accueil physique et téléphonique

Achats

Gestion du personnel

Droit du travail

Recrutement

Gestion de la formation

Paie

Gestion des ressources humaines

Droit social