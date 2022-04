Aurélia PUY

Diplômée d’un Master professionnel en Chimie analytique et Qualité, je recherche un poste dans le développement analytique dans l'industrie pharmaceutique, cosmétique, chimique ou agroalimentaire.



Actuellement en poste en tant que technicienne R&D pharmaceutique, je souhaiterais évoluer vers un poste correspondant davantage à mon diplôme. Je mène à bien des projets de développement et de validation de méthodes selon les exigences pharmaceutiques. Le traitement / vérification de résultats et la rédaction monographies, rapport de validation en anglais me permettent de travailler ma capacité rédactionnelle et mon esprit critique.



Techniques analytiques: Dissolutest, HPLC, LC/MS/MS, spectroscopie UV-Visible



Qualité: BPF, Pharmacopées, environnement réglementaire FDA, règles cGMP, notions guidelines ICH



Informatique: Maîtrise de Word, Excel, Power point

Logiciels Mass Hunter, Empower, Chemstation, Winsotax



Anglais : Lu, écrit, parlé - Allemand : Bonnes notions

Pratique de l'anglais et de l'allemand lors d'une mission de 3 mois en support analytique en Suisse allemande (Mars à Mai 2014)