Louis MOREAUX

Ma formation au sein de l'IUT chimie de Poitiers ainsi que celle que j'ai suivi en master Chimie Analytique et Qualité m'ont permis d'acquérir différentes compétences.



Analyse chimique et physique :

> Chromatographie liquide, gazeuse et sur couche mince

> Spectrométrie de masse

> Spectrométrie UV et IR

> RMN 1H et 13C

> DRX, Granulométrie, TPD-NH3



Informatique :

> Bonne utilisation des outils Miscrosoft Office (Word, Excel et PowerPoint) et Open Office

> Utilisation du langage Visual Basic for Applications (VBA)

> Développement d'application métier en Vb.NET

> Création et gestion de base de données SQL

> Utilisation de logiciels de Chimie (LabView, IsisDraw, Micromeritics)

> Utilisation de logiciel de déconvolution pour analyse de profils et de spectres





