Aurélia SCHWARTZ

Tout au long de mon cursus scolaire et de mes différentes expériences professionnelles, j’ai développé de réelles capacités d’analyse et d’organisation, tout en acquérant un goût prononcé pour la communication, le travail en équipe et les challenges.



En outre, je possède une excellente connaissance de l'Industrie du Travel qu’il existe aujourd’hui en France, des acteurs en présence ainsi que des problématiques auxquelles doivent faire face ces derniers. Mes années de spécialisation dans le domaine du tourisme en post bac, au travers de mon BTS Ventes et Productions Touristiques, de mon Bachelor et enfin de mon MBA, m’ont permis d’acquérir une connaissance solide de l’industrie du tourisme, des compétences en termes de marketing/webmarketing mais également de communication, de relations publiques et presses, ainsi que des outils, techniques et stratégies à mettre en place dans le cadre d’une campagne de promotion.



De plus, je suis curieuse d’apprendre et je possède, bien évidemment, une vraie passion pour les voyages.



Mes compétences :

Communication

E CRM

Management

Marketing

MBA

Microsoft CRM

Relations presses

Relations publiques

Stage management

Tourisme

Travel

Travel Management

Voyages

Web-marketing

Webmarketing