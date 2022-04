Aurélia SLEURS

Diplômée d'un Master Valorisation et Médiation des Patrimoines à l'Université Paul Valéry de Montpellier , je suis aujourd'hui Responsable du secteur Evènements au sein de l'association le Passe Muraille.



Depuis 20 ans, Le Passe Muraille, association loi 1901, travaille pour la sauvegarde et la valorisation des patrimoines culturel et naturel.

Notre objectif est de mettre en lumière le patrimoine à travers toutes ses facettes :

patrimoine bâti, historique, naturel, culturel, immatériel, etc...



Actif dans le champ du développement durable et de l’économie sociale et solidaire, Le Passe Muraille place l’homme et son patrimoine au cœur de notre territoire.

L’articulation homme-patrimoine devient notre finalité dès quelle génère de l’ouverture culturelle, du lien social et des valeurs d’humanité.



www.lepassemuraille.org