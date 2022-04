Aurélia TACUSSEL

Forte de 7 ans d'expérience en tant que Chargée de Clientèle en Gestion Administrative et commerciale spécialisée dans le secteur du voyage d'Affaires, je souhaite transposer aujourd'hui mes compétences à d'autres secteur d'activité.

Sur l'année 2010- 2011, j'ai suivi un BTS Assistante de Gestion PME/PMI, de façon à renforcer mes acquis initiaux par la théorie actualisée de ce diplôme. Mes atouts sont :

-Fort sens relationnel développé au contact d'un portefeuille client varié (Services de direction de PME/PMI et Grands Comptes).

-Sens de l'organisation et du service nécessaire à la gestion de multiples dossiers.

- Réactivité imposé par le secteur du voyage d'Affaires.

Mes compétences sont :

- Gestion administrative :Accueil physique et téléphonique, suivi des plannings, organisation et suivi des activités, gestion administrative du personnel et de la paie, gestion de la politique voyage et calculs de coûts, gestion des risques.

- Gestion Commerciale : gestion des relations Clients/Fournisseurs, gestion du SAV et des litiges, communication externe orale et ecrite.

- Comptabilité: Enregistrement comptables, Facturation, Règlements et Relance clients/fournisseurs.

- Gestion et suivi de projet

- Informatique :

Suite Office 2007: Word, Excel, PowerPoint, Acces

Logiciels comptable : CEGID, AS/400

Gantt Project

Internet



Mes compétences :

Gestion des risques