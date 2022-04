Aurélia TERRIEN

Dynamique, Réactive, Autonome, Polyvalente, Organisée, Disponible et d'un bon relationnel sont mes principales qualités. Dotée d'un tempérament enjoué et volontaire, je suis prête à vous apporter les qualifications nécessaires aux missions qui me seront confiées. Mon professionnalisme, prouvé au travers de mes précédents postes, vous assurera un travail de qualité, tout en étant à l'écoute de vos besoins et, dans le respect de vos valeurs. Je suis également auditrice interne (Norme Iso 9001).



Mes compétences :

Microsoft Outlook

Amélioration continue

Amélioration de process

5S

Fiche de paie

Conformité

Traitement de texte

Gestion d'agenda

Reporting

Relations clients

Devis

Chargé d'affaires

Chargé de clientèle

Assistance administrative

Gestion des stocks et approvisionnement

Assistanat commercial

Gestion de projet