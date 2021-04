Hervé BERENGUEL

Aimant être l’interface de vulgarisation des sujets techniques et possédant les qualités professionnelles et humaines requises à la fonction de chef de projet, je vous propose ma candidature pour un poste de Chef de Projet.



J’ai travaillé 10 ans chez ISS Facility, entreprise au sein de laquelle j’étais chargé de gestion de projets CRM connecté à Movex, développement de progiciels, conduite de changement, veilles technologiques, formation et support des utilisateurs, sur des points fonctionnels et techniques.



Ayant toujours évolué dans des domaines techniques, j’ai su appréhender (grâce à ma polyvalence et mon autonomie) au fur et à mesure ces différents milieux et acquérir les compétences nécessaires pour mener à bien les projets en collaboration avec les différents partis.



Au poste de chef de projet R&D chez LH Aviation, j’ai su apporter mon savoir-faire, mes qualités et mes compétences dans son domaine d’activité de l’aéronautique et l’industrialisation ; domaine qui m’était jusqu’alors inconnu.

J’ai développé et complété mes connaissances dans la gestion de plusieurs projets R&D de 100 K€ à 400 K€, dans la formalisation, le suivi des méthodes et procédures interservices pour l’amélioration organisationnelle de l’entreprise, dans la mise en œuvre des revues des phases préparatoires, des réalisations et des fins de projets, selon le cycle de vie d’industrialisation. Tout cela pour le respect des exigences des métiers (périmètre, coût, qualité et délai).

J’ai également mis en place le système de gestion informatisée PMI CEGID nécessaire à l’amélioration des méthodes et processus métier, en vue de gérer les configurations, les fournisseurs et l’ordonnancement de fabrication sans oublier le support et les formations des utilisateurs.



Mes anciens employeurs étant les mieux placés pour juger de la qualité de mon travail, vous trouverez en complément à mon CV, les différentes lettres de recommandation, qui détaillent notamment l’intérêt que je porte à la transmission des connaissances, l’organisation, l’animation de projet ainsi qu’au management transversal.



Fortement intéressé par la gestion de projet et les secteurs techniques, qui nécessitent des outils informatiques opérationnels, je pense posséder les aptitudes nécessaires pour réussir à ce type de poste.



Ma curiosité professionnelle, mes qualités d’écoute de la motivation des intervenants, mon organisation, mon implication et une attention toute particulière aux difficultés et besoins de chacun, sont des qualités que je mettrais à disposition pour garantir la réussite des projets.



documents téléchargeables : http://developinfo.free.fr/CV/CV+DossierCompletHBE2020_01.pdf



Mes compétences :

Reporting Services 2008

SSIS SSAS

Windev

Access

Sql server 2008

Office

Vba

Gestion projet

Développeur

Excel

Cegid

Organisation du travail

Visual Basic for Applications

Visual Basic

Transformers

Sage Accounting Software

SQL Server Reporting Services

SQL Server Integration Services

Microsoft SQL Server

Microsoft Project

Microsoft Office

Microsoft Access

IBM AS400 Hardware

Customer Relationship Management

Android

Planification de projet

Gestion de projet

Management

Conduite du changement