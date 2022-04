Aurelia THUILLIER

Via mon expérience professionnelle j'ai acquis :

- Gestion et conseil clients particuliers et professionnels potentiel HDG ou non, en immobilier, placement, fiscalité...



- Animation et organisation d'équipe pour répondre à une qualité de service et aux objectifs commerciaux



- Faculté d'analyse rapide via les études que j'ai eu.



- Rigoureuse et goût du travail bien fait.



Je souhaite pouvoir me spécialiser en management, je n'ai pas peur de m'expatrier pour mon métier petit manque dans mon parcours séjour à l'étranger pour améliorer mon anglais qui reste au niveau d'écolier.



Mes compétences :

Banque

Manager