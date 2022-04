Aurelia VERNAY

Docteur en Biologie Cellulaire & Moléculaire (Dec.2012), Université de Nice Sophia-Antipolis, Equipe du Dr. R.ARKOWITZ, CNRS UMR7277.

Ingénieur Chimiste (2008), Ecole Supérieur de Chimie Physique Electronique de Lyon en tant qu'Ingénieur



Curieuse, dynamique et motivée, avec une aisance de communication (français et anglais) et appréciant le travail en équipe, je m'épanouie aujourd'hui dans l'implémentation et l'évaluation d'une plateforme d'High Content Analysis, dans le cadre de mon post-doctorat réalisé chez BayerCropScience Lyon depuis Mai 2013.



Mes compétences :

Biologie moléculaire

Chimie analytique

Biochimie/microbiologie

Biologie cellulaire

Microscopie opique

Synthèse organique

Microscopie confocale

Microsoft Office 2010

Adobe photoshop

Quarkxpress

Analyse d'Images (Metamorph)