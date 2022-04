Aurelian Piculeata POWER WORK SOLUTION

POWER WORK SOLUTION

Entreprise de prestation services

dans la construction/rénovation du bâtiment gros /second œuvre



Pouvoir de Travaille et la Solution de vos projets pro /particuliers





Vous ne trouvez pas de personnel compétent et disponible ?

Nous avons



Vous devez faire face à un accroissement de votre plan de charge ?

On est la- avec des équipés structure hautement qualifiée





Vous avez un chantier de court terme et vous voudrez pas emboucher du personnel?

Embouche PowerWorkSolution avec un prix fixe qui laisse votre marge la même







Vous avez un projet de construction ou rénovation?

On est les meilleurs en: qualité- delai- prix.





Vous avez besoin de liberté administrative dans vos projets?

On prend en charge tout l 'administrative





Vivez l'Europe et profitez de liberté de circulation des travailleurs et des entreprises dans la communauté



Power Work Solution vous propose une aide supplémentaire a vos projet pour combler les déficits structurels et/ou conjoncturels de main d’œuvre, de savoir faire, sur le territoire national,



Power Work Solution fait appel à du personnel hautement qualifie détaché en provenance de pays membre européen et permet une prestation service qualitative et organisé à des prix très attractifs.



Nos équipes prouvent intervenir la ou les autres interviens pas 24/24 7/7



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Gestion administrative

Organisation du travail