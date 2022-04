Aureliane ALBANESE

Amoureuse de mon métier, déléguée pharmaceutique, je donne toujours le meilleur de moi même afin de réaliser les objectifs qualitatifs et quantitatifs qui me sont fixés.

Je suis soucieuse de la satisfaction de mes clients tout en cherchant leur potentiel!

J'ai le goût du challenge et aime travailler en "équipe" tout en étant autonome.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Animation de formations

Prospection commerciale

Cosmétologie

Merchandising