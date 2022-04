Aurélie ABALLEA -BUGEAUD

Directeur financier à temps partagé je permets aux TPE PME et association de bénéficier de la compétence d’un vrai directeur financier selon leurs besoins et donc à cout maitrisé.



Forte d'une expérience de 20 ans en direction financière, j' apporte des conseils opérationnels et des outils de gestion permettant au chef d’entreprise de prendre les bonnes décisions pour l’avenir et le développement de sa PME.





J'interviens principalement sur :



• La mise en place et le suivi des Budgets

• La réalisation et l'amélioration de tableaux de bord,

• La trésorerie et le besoin en fond de roulement,

• La gouvernance (choix et animation des relations avec les intervenants fonction gestion).



Les moments forts de la vie des dirigeants au cours desquels je peux intervenir :



• Forte croissance ou difficultés,

• Recherche de financement,

• Besoin de mise en place de tableaux de bord pour améliorer la visibilité de gestion,

• Mise en place ou changement de logiciel de gestion (facturation, comptabilité, notes de frais, gestion des temps),

• Acquisition ou cession d’entreprise.

• Départ ou absence de directeur financier.







Point Fort :Tableaux de bord et reporting clairs et pédaguogues

Cash Management (gestion du BFR).

Forte compétences dans les secteurs :

- Fondations et associations

- Société de Conseils

- Luxe et Retail

- Artisanat de Bouche ( Restauration, Patisserie et Gastronomie)





Mes compétences :

Contrôle de gestion

DAF

Directeur Financier

Distribution

Luxe

Management

Management de transition

Mode

Prêt à porter

Direction financière

Reporting

Comptabilité