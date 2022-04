Aurelie ABES

La diversité des problématiques et des projets menés, la richesse des rencontres et l'évolution des moyens de communication, font de ce métier une aventure passionnante.



Je souhaite mettre mes 14 années d’expérience en communication globale BtoC et BtoB à votre service :

- Plateforme et identité de marque

- Elaboration de la stratégie de communication

- Recommandation de plans media (on/offline) et des plans d’actions cross-canal BtoC et BtoB

- Maîtrise des leviers digitaux et webmarketing

- Coordination d’équipe et mise en œuvre de la plate-forme créative

- Recherche et mise en place de partenariats et d’opérations de co-branding