Aurélie ACCHINI

Prête à relever de nouveaux défis !!



Dynamisme, polyvalence, rigueur, discrétion, bon relationnel, organisation,sens de l'écoute et du conseil, sont les qualités qui me caractérisent dans la vie de tous les jours ainsi que dans la vie professionnelle.



Mes 14 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation,de l'insertion, du service aux particuliers et aux entreprises ainsi que ma mission actuelle m'ont permis d'acquérir et de développer des compétences dans différents domaines :



- Gestion de projet

- Comptabilité

- Commercial - Relationnel

- Administratif

- Communication



Je souhaite développer mon réseau professionnel et reste ouverte à toutes opportunités d'emploi. Pour tout renseignement complémentaire, je vous invite à m'envoyer un message.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Analyse de données

Travail en équipe

Formation professionnelle

Secrétariat

Comptabilité

Organisation professionnelle

Facturation

Service client

Appels d'offres

Communication

Evènementiel et Partenariats