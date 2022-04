Aurelie ALEZERAA

Les maillots de bain Orza : le comble du chic et du raffinement

A Miami, Paris, Nice, Cannes, Saint-Tropez ou encore Milan, Ibiza et Barcelone, les femmes

plébiscitent depuis 2008 le charme Glamour des collections de maillots de bains de la marque

Orza. Ces maillots de bain, designés par la créatrice Aurélie Alezeraa, perpétuent le savoirfaire

des artisans de la plus belle manière !

Une marque, une passion !

En 2008, la créatrice Aurélie Alezeraa créait Orza, une marque de maillots de bain résolument

originale, dans un style intensément glamour ! « Depuis que je suis toute petite, je hante

l'atelier de couture de l'usine de mon père » précise Aurélie Alezaraa. « Pendant toutes ces

années, j'ai pu voir de nombreux modèles défiler sous mes yeux, mais ma préférence a

rapidement été vers la lingerie. Pourquoi la lingerie ? En fait, rien ne mets plus en valeur LA

femme que la lingerie ! » Et de la lingerie fine aux maillots de bain de luxe, il n'y avait qu'un

pas, qu'Aurélie Alezaraa a franchi naturellement. « J'aime les formes glamour et les belles

matières. Mes créations héritent de cette passion pour le beau et l'original. »

Une collection 100% chic et 100% glamour

Des soutiens-gorge bandeau ou triangle, du bikini à la culotte gainante des années 50, Orza

joue dans toutes ses collections sur la carte du Glamour pour donner à chacune de ses

créations un chic incomparable. Les matières elles aussi sont précieuses : lycra patiné d'or ou

d'argent, perles, pétales et accessoires... chaque modèle allie à l'élégance et au raffinement

une touche d'originalité et de fraicheur ! « J'attache un soin tout particulier également au

confort de mes modèles » souligne la créatrice. « Dès la planche à dessin, mes créations sont

conçues avec un minimum de couture ». La réalisation des collections Orza est confiée

exclusivement à des artisans, pour encore plus de perfection, dans les moindres détails.

Boutique en ligne et points de vente

La marque de maillots de bain Orza est distribuée via la boutique en ligne de son site internet

www.orza.fr, mais aussi au sein de quelques points de vente triés sur le volet comme Les

Galeries Lafayette de Nice, Marseille et Cannes. Les collections sont également disponibles à la

boutique parisienne de la créatrice située dans le 3e arrondissement de Paris.

Contact presse