Agathe ROUSSILLON

Créative, passionnée et dynamique; j'ai acquis de solides bases en conduite de projets évènementiels, management d'équipe et développement de stratégie commerciale de marques/ enseigne.

Je développe une vision plutôt opérationnelle me permettant d'être à la recherche en permanence d'idées nouvelles susceptibles de séduire les clients et générer du trafic pour l'enseigne ou la marque.

Je m'intéresse particulièrement au secteur de la gastronomie : connaissance des produits, transmissions, nouvelles tendances, évènements gastronomiques et culinaires. Ce secteur est riche en ressources tant en termes de nouveautés, d'idées qu'en termes d'apprentissage.

La générosité, le partage et la découverte sont, selon moi, les 3 valeurs de cet univers que j'apprécie particulièrement.



Mes compétences :

Dynamique

Ecoute

Relationnel

Sens de l'écoute

Marketing

Management

Coordination de projets

Evénementiel