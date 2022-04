Aurélie AMADEO

Diplômée de l'ESC Euromed Management en 2011, j'ai depuis quelques années acquis de l'expérience en France et à l'étranger en Marketing/ Communication au sein de différentes entreprises telles que Groupon, Pernod Ricard, NovaJardin et aujourd'hui, ALBA.



Le dénominateur commun de mes expériences étant la création de valeur via la stratégie marketing adoptée, j'ai, entre autre, pu m'impliquer dans diverses tâches telles que le lancement de projets innovants et audacieux, la gestion du cycle de vie de mes gammes de produits, la mise en place d'outils de communication et d'aide à la vente (on-line et sur le terrain), etc.



Pour mener à bien mes missions, je m'appuie sur mon goût pour le travail en équipe, ma pugnacité et mes capacités d'analyse. Fiable et motivée, je développe mes projets avec méthode et toujours avec le sourire !



Mes compétences :

Communication

Internet

Marketing

Gestion budgétaire

Analyse de marché