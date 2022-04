Aurélie AMBOISE

J'ai une formation d'ingénieur généraliste, orientée vers les énergies et le développement durable, et souhaite m'investir dans l'optimisation et la réduction des consommations d'énergie. J’ai débuté ma carrière professionnelle au sein d’EDF, dans l’industrie de la production d’électricité. Forte de sept ans d’expérience dans le pilotage de projets, je souhaite à présent m’investir dans la construction d’une société durable où les consommations d’énergies sont maîtrisées et optimisées et renouer ainsi avec les idées que je porte depuis mes études.

Mes missions sur le CNPE de Chooz m'ont permis de développer des compétences en pilotage de projet, et les travaux et projets menés au cours de mes études témoignent de ma volonté à m'investir dans le domaine du développement durable et de l'efficacité énergétique.

Je veux contribuer à transformer nos modes de fonctionnement (entreprises, collectivités, particuliers) pour aller vers des modèles qui répondent aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux actuels.



Mes compétences :

Développement durable

Économies d'énergie

Efficacité énergétique

Energétique

Energie

Énergies renouvelables

Environnement