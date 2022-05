Quentin AMBOISE

Depuis Août 2011, je travaille comme Chef de Projet dans l'usine de Bishopstoke de Prysmian Group, au Royaume-Uni. Prysmian Group dispose de 4 principaux sites de production au Royaume-Uni (Aberdare, Bishopstoke, Derby et Wrexham). En 2012, il a été décidé de fermer l'usine de Derby dans le but de consolider ces 4 usines sur 3 sites plus efficaces.



Mon travail consiste à gérer la relocalisation des équipements de production de l'usine de Derby jusqu’à l'usine de Bishopstoke.



Mes compétences :

SAP

MS project

Management de projet

Solidworks

Autocad 2D

Pro Engineer

Catia v5

Procurement