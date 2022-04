Aurélie ANDRIEUX

Spécialisée dans le secteur de la communication et plus particulièrement dans l’événementiel, je suis capable d’élaborer et de faire le suivi de vos projets de communication, de prendre en charge la création de support, de mettre en œuvre des actions commerciales mais également de gérer les médias français et internationaux.



Proactive et créative je suis particulièrement reconnue pour mon sens de l'organisation.



Passionnée par la communication et le marketing je je cherche à vivre une aventure hors du commun au sein d’une marque dynamique et participer à son développement.



Mes compétences :

Piloter les prestataires externes

Médias/Hors Média/Nouveaux Médias

Relations publiques

Gestion de projets

Outils de communication externe

Plan de communication

Gestion de budgets

Relation clients

Relation presse

controle des performances

Commercialisation de produits et services

Rédaction communiqué de presse