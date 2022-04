Aurelie ANQUETIL

Dans le commerce depuis 22 ans ,j’ai pu acquérir lors de mes expériences professionnelles ,qu’elles soient en tant que salariée ou gérante, des compétences commerciales, de négociation et de prospection. Par ailleurs mes qualités relationnelles me permettent de développer et fidéliser un portefeuille client. Curieuse par nature, la polyvalence de ce secteur est pour moi une motivation. D’autre part ma formation initiale en Art Floral à renforcer chez moi un grand sens artistique ,ce qui m’a permis de développer largement mon sens de l’analyse des besoins et des attentes de mes clients par la réalisation de décorations pour des événements tel que des mariages et pour des événements professionnelles avec des entreprises de divers horizons ( banque, théâtre, salon, boutique) .



Forte de cette expérience, j’ai souhaité confirmé mes compétences, je suis actuellement en formation certifiant assistante commerciale au sein de Ifocop (bac+2) .



Mes compétences :

Organisation d'évènements

Lancement de produits

Relance client

Relation fournisseurs

Gestion des commandes

Facturation

Gestion des litiges

Prospection commerciale

Publicité

Gestion administrative

Prospection de clients

Accueil physique et téléphonique

Vente directe

Conseil