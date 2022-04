Aurélie AVANTAGES BURO

Avantages Buro est né en 2008 sur la zone de Paluds à Aubagne, et après seulement deux ans d'expérience Avantages Buro s'agrandit pour proposer 200m² supplémentaires à ses clients.



Son but premier est de faciliter la vie des entrepreneurs et des chefs d'entreprises, en leur proposant un service de qualité.



Aujourd'hui Avantages Buro bénéficie de 19 bureaux et plus de 40 entreprises domiciliées.



Ne louer que la surface nécessaire :

Nous vous proposons des bureaux dont la superficie varie entre 10 m² à 36 m².



Aucune préoccupation des moyens généraux :

Nous nous chargeons des fournisseurs pour que l’ensemble des services proposés fonctionne. Ainsi au moment où vous visitez nos locaux, vous pouvez vous installer et travailler dans votre bureau, tout est prêt.



Une adresse professionnelle en PACA sans contrainte :

Les petites entreprises peuvent se domicilier à une adresse différente du domicile de leur représentant légal. Les PME souhaitant ouvrir une agence commerciale peuvent s’implanter au cœur de la région PACA.

Ainsi, vous bénéficiez de locaux sans les contraintes d’un bail commercial. Vous pouvez quitter les locaux après un préavis de 3 mois.



Aucun investissement financier :

Les bureaux sont équipés du mobilier. Nous mettons à votre disposition un copieur multifonctions performant, une relieuse de documents, la connexion internet haut débit par réseau sécurisé et pour les visiteurs, un point Wifi.



Aucun frais de personnel, tout en bénéficiant d’une assistante :

Notre collaboratrice retire votre courrier dans notre boite postale, affranchit le courrier, le dépose chaque soir à La Poste, note les messages téléphoniques en cas d’absence, vous transmet les messages sur votre mobile ou par mail, accueille vos visiteurs.



L’accueil personnalisé des appels téléphoniques :

Vous pouvez vous consacrer entièrement à vos clients et ne plus être dérangé durant vos rendez-vous ou vos interventions en chantier, tout en étant informés des appels reçus en temps réel par mail ou message sur votre mobile. Un numéro de téléphone fixe pour une petite structure donne une meilleure image de la société.



Externaliser les tâches administratives :

En nous confiant la frappe de vos courriers, devis, factures ou relances, vous vous libérez des tâches administratives pour vous consacrer au développement de votre entreprise.



Aucune contrainte d’intendance pour l’organisation d’une réunion :

Nous nous chargeons de :

-l’installation de la salle en fonction du nombre de personnes, et de la disposition choisie

-l’organisation de la pause petit-déjeuner,

-la réservation d’un restaurant des alentours pour le déjeuner ou de la livraison de plateaux repas, d’un taxi, de chambres d’hôtels.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Secrétariat

Gestion administrative

Comptabilité

Communication

Gestion de la relation client

Conseil aux entreprises

Accueil physique et téléphonique