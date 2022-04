Aurélie AVERTY

Diplômée de l’école d’architecture de Nantes dans laquelle j’ai effectué l’ensemble de la formation initiale, j’ai évolué ces six dernières années au sein de structures pluridisciplinaires - agences d’urbanisme, d’architecture et de paysage - ce qui a d’autant plus aiguisé ma sensibilité quant aux problématiques menées à l’échelle du territoire, consolidant ma conviction que ce «triptyque en action» relève d’une interaction indissociable.



Ainsi, je qualifierai mon expérience de «pratique plurielle» : mener à la fois des réflexions exploratoires sur la ville, tandis que l’aboutissement tend vers l’architecture qui expérimente la forme et les usages. Cet exercice professionnel, majoritairement orienté vers les marchés publics, s’est jusqu’à présent partagé entre prospectives et études urbaines, missions complètes de maîtrise d’œuvre dans le cadre d’aménagement d’espaces publics, et projets requérant les compétences relatives au paysage au travers d’opérations de constructions. Des dossiers dont j’ai assuré la complète prise en charge, en qualité de mandataire, m’affirmant alors comme interlocutrice référente auprès de la maîtrise d’ouvrage et l’ensemble des intervenants. J’en ai alors éprouvé la responsabilité de coordination et la fonction de synthèse, assurant au fil des phases :

- le volet recherche-conception-production des pièces écrites et graphiques,

- la communication,

- l’animation de comités techniques/de pilotage, d’ateliers de concertation et de réunions publiques,

- un certain management d’équipe,

- l’économie du projet et son suivi administratif.



Cela m’a permis d’acquérir une autonomie appréciable dans la gestion et le développement de projets variés se déclinant sur de longues temporalités. Appréhender cet urbanisme opérationnel se déclinant par l'aménagement d'espace public puis in fine l'acte de construire a d'autant plus stimulé mon goût pour la maîtrise d'œuvre et l'économie du projet. Ce fut l'occasion, au fil des missions, d’affiner un esprit d’analyse, une aptitude au travail d’équipe, d’apprécier une qualité relationnelle tissée avec les différents acteurs du processus de projet.



Forte de cette expérience significative, je souhaite aujourd’hui m’inscrire dans la continuité de cette pratique plurielle en lui insufflant de nouveaux points de vues, avec notamment pour objectif de me ressaisir d’une pratique architecturale en son sens premier par la réappropriation des fondamentaux. Ma volonté reste en effet entière quant à l’exercice de la profession d’architecte.



Je suis prête pour cela à m’appuyer sur mon savoir-faire en le mettant à profit de situations de projet inédites, l’occasion de réinstrumentaliser :

- mes qualités graphiques, rédactionnelles, relationnelles,

- la mise en place réussie d’outils, de supports méthodologiques et pédagogiques à recontextualiser,

- le goût de la gestion du projet, dotée de cette approche pluridisciplinaire.



Mon intension est alors d’adopter une posture en contrepoint d’un cloisonnement des champs d’action, en me projetant vers un exercice professionnel ayant pour fondement l’interaction entre URBANISME-ARCHITECTURE-PAYSAGE, pour une approche engagée du projet. C’est précisément cette gymnastique délicate de par son ambition qui se révèle à mon sens passionnante.







Mes compétences :

Autodesk Autocad

Adobe Indesign

Microsoft Office

Google Sketchup

Economie du projet

Elaboration de candidature

Conception

Animation de réunion publique

Animation de comité de pilotage/technique

Adobe Photoshop

Prospection

Recherche

Management d'équipe

Animation d'atelier de concertation

Production pièces écrites et graphiques

Gestion et suivi administratif du projet