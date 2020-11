Vincent RIVAULT

Je recherche un stage de 4 mois dans la région d'Angers dans le domaine du développement informatique à partir du mois d'avril 2021 dans le cadre d'une Licence Professionnelle à l'Université d'Angers.



Après près de 10 ans passés dans l'aménagement du territoire et l'urbanisme, j'ai souhaité me reconvertir dans le domaine de l'informatique et plus particulièrement le développement WEB.



Titulaire d'un titre RNCP de développeur web, je suis actuellement en Licence Professionnelle "Logiciels Libres" à l'Université d'Angers. Les principaux langages de programmations étudiés pendant la formation sont les suivants : HTML / CSS / JavaScript / PHP / MySQL / Angular / Java / C / C++.



Ainsi je peux compléter ces nouvelles compétences par celles acquises au cours de mes 10 années d'expériences dans l'aménagement et l'urbanisme : gestion de projets, planification, suivi et coordination de différents interlocuteurs parties prenantes (architectes, bureaux d'études, entreprises), élaboration, lancement et analyse d'appels d'offres, suivi budgétaire.



Mon intérêt se porte aujourd'hui vers le métier de développeur informatique dans la région d'ANGERS.



Mes compétences :

Chef de Projets

Construction

Développement durable

Développement économique

Environnement

Planification

Promotion

Promotion immobilière

SEM

Urbanisme

Urbaniste

ZAC

Feasibility Studies

Adobe Photoshop

Autocad

MapInfo

Git

AJAX

AngularJS

Bootstrap

Cascading Style Sheets

Content Management System

Design Patterns

GitHub

HTML

JScript

JavaScript

MVC

MySQL

Personal Home Page

WordPress

jQuery