Aurélie BAGRIN

Bonjour, j'ai 24 ans et cela fait 8 années que je me forme dans les métiers d'industries Graphiques. J'ai Commencé par préparer un CAP Dessinateur d'Exécution en Communication Graphique, puis un Bac Pro Artisanat et Métiers d'Arts option Communication Graphique.

Puis j'ai souhaité continuer mes études par alternance, en effectuant un Bac Pro Production Graphique entre l'Ecole des Métiers de l'Imprimerie et l'entreprise Preview Photogravure-Imprimerie ILC.

Puis j'ai préparé un BTS Etude et Réalisation d'un Produit Graphique entre l'Ecole des Métiers de l'Imprimerie et l'entreprise Atelier Graphique TAG. J'ai obtenu mon BTS.

Je travaille depuis 2011 à l'imprimerie du Sillon à Savenay comme infographiste.Je maîtrise les logiciels Adobe, Photoshop, Illustrator, InDesign, Quark XPress, Prolexis et Preps.

Pour plus d'infos, mon site internet : http://abagrin.perso.sfr.fr/



Mes compétences :

Adobe

Créative

infographiste

Opérateur PAO

PAO

Web