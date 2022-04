Aurélie BALA

Actuellement assistante de gestion du personnel au sein de la société XPO LOGISTICS, j'ai débuté une formation certifiante de niveau III à l'IFOCOP par le biais du CIF afin de changer de voie professionnelle et obtenir la double compétence RH et comptable.

Je suis donc à la recherche d'une mission pratique en entreprise du 20 février au 21 juin 2017 aux alentours de Melun.

Si cela peut vous intéresser, merci à vous de me contacter.



Mes compétences :

budgets

Sage Accounting Software

Microsoft Office