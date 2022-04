Jonathan MATTIOLI

Make safe:

Functional Hazard Assessment (FHA), Safety Assessment (SSA), Fault Tree Analysis (FTA), Dependence Diagrams (DD), MMEL and Warnings safety justification, Common Mode Analysis (CMA), Failure Modes & Effect Analysis (FMEA)



Analyze:

- Flight Controls, GSM & WiFi On-Board, In Flight Entertainment

- Basic knowledge: Autoflight, Flight Warning System, Information System, Hydraulic Power



Certify:

ARP4761, CS25.1309, ARP4754(A), AM2616



Manage:

Project management (Gantt / Steering Comitee), Team leading (4 persons)



Share:

Safety trainer, transverse proofreading, participation to technical and financial proposal



English: Advanced



Software: MS Office, SARAA, Fault Tree +, Scade, SimTree, Autocad, SRMV² (notions), Catia (notions)



Mes compétences :

Fiabilité, Maintenance, Disponibilité, Sûreté de f

Safety Assessment

Fault tree analyses / Dependence diagrams

AMDEC/FMECA