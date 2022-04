Aurélie BALET-PERROUX

Diplômée en Droit (Master I Droit Privé - 2002), j'ai souhaité donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle en me lançant dans l'acquisition d'une double compétence : juridique et ressources humaines.

Les métiers des ressources humaines étant plus en adéquation avec mes aspirations professionnelles et personnelles. Exercer un métier relationnel, opérationnel et décisif dans la stratégie de performance de l'entreprise.

Pour ce faire, j'ai obtenu en 2007 un Master II en Sciences du Management et Administration des Entreprises à l'IAE de Tours.

J'exerce depuis 7 ans en qualité de généraliste RH, travaillant dans les fondamentaux de la fonction dans des entreprises appartenant à des groupes d'envergures (Groupe BPCE, Groupe BNPPARIBAS).



Mes principales compétences sont : le recrutement interne et externe (cadre et non-cadre), la gestion de carrières et des mobilités internes, l'animation des relations avec les IRP , la gestion de projets RH ou transverses, l'ingénierie formation, l'administration du personnel, la veille sociale, communication/relations écoles, pilotage budgétaire RH, reporting et la promotion de la diversité.



Particulièrement intéressée par le thème des risques psychosociaux, de la qualité de vie au travail, j'anime désormais en interne une formation en gestion du stress.







Mes compétences :

Administration

Administration des entreprises

Conseil

Développement des compétences

Droit

Droit du travail

du Management

Gestion des carrières

Gestion des compétences

Management

Recrutement

Relations sociales

Ressources humaines

Gestion de carrière

Accompagnement

Formation