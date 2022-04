Aurélie BANCET

Une expérience professionnelle en agence (6 ans) : (BDDP Corporate) + web agency (The Link - Groupe Havas) + Agence de marketing mobile (wap/SMS...) (ScreenTonic)/ En charge du business development

Une expérience chez l'annonceur (4 ans) : Responsable marketing et communication de VirginMega, site de téléchargement du groupe Virgin Megastore.

Une expérience à l'étranger : Dakar (Sénégal) : consultante en marketing et communication + Mise en place d'un projet de micro-développement (création d'un atelier de réinsertion profesionnelle)

Actuellement en poste au Sénégal dans un complexe de loisirs (400 personnes) comme directeur marketing et communication.



Mes compétences :

Business

Business development

Commercial

Communication

International

International business

International business development

Internet

Internet mobile

Marketing

Microsoft Technologies

Mobile

Nouvelles technologies