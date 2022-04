Aurélie BAPTUT

Chargée de clientèle itinérante (depuis 2006) auprès de GROUPAMA.



 Suivi d’un portefeuille de 550 clients (PME et professions libérales) sur le Nord de l’Isère : Saturation et Fidélisation. Résultats 2010 : + de 109 000 € de production nouvelle.



 Conseils fiscaux (Loi Madelin, article 83), financiers et patrimoniaux dans le cadre du développement de la branche Assurance Vie (vente de produits multi supports, fonds en euros).



 Souscription de produits IARD (assurance de locaux, protection financière, responsabilité civile professionnelle, responsabilité civile décennale, assurance de stocks et du matériel professionnel, automobile, engins de chantier, assurances complémentaires collectives, plan d’épargne entreprise).



 Conquête de nouveaux prospects (en partenariat avec le CAPEB, corporation des artisans du bâtiment) auprès des assemblées générales de leurs sociétaires.



 Développement de l’activité bancaire chez les professionnels (comptes bancaires à titre personnel). Ouverture d’une vingtaine de comptes actifs par an et d’une dizaine de prêts.



 Prise de rendez-vous sur le fichier clients existants et de prospects.