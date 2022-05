Mickael DINI

J'ai en responsabilité le secteur des particuliers et retraités du Sud Isère (Vercors, Triéves, Oisans, Matheysine, Vallée du Grésivaudan).

Un équipage composé de 16 Collaborateurs (salariés et mandataires) et 10 Agences.

12 000 clients, +8 millons d'€ de chiffre d'affaire.

16 caisses locales, 16 présidents de caisses locales et + 100 élus.



Chargé des résultats et du développement du mon secteur en IARD, Santé, Prévoyance, Banque et Epargne/Retraite.



Une devise :

"Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort" F. Nietzsche.



Mes compétences :

Développement commercial

Management

Assurance

Assurance Vie