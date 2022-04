Aurélie BARBIER

Bénéficiant d'une expérience de près de 4 ans en tant que Responsable Hygiène Sécurité Environnement & Manager Qualité, dans un milieu industriel exigeant, je recherche de nouveaux challenges à relever en Santé Sécurité Environnement ainsi qu'en qualité-projet.



Mobilité : Yvelines (78), en Normandie (27, 76, 14, 61), ou Eure et Loire (28) selon temps de trajet.



Mes compétences :

Gestion de projet

PART 21G

ICPE

Protection des biens et des personnes

Animation de formations

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de

Sécurité au travail

Santé au travail

Environnement

Audit interne

Management de la qualité

Prévention des risques