Aurélie BARBIER

Jeune diplômée en communication, je travaille maintenant au sein de Zénith Optimedia, antenne du groupe Publicis, lui-même filiale du groupe Vivaki.



Ayant travaillé au sein de différents types d'agence (de création et évènementielle), je travaille aujourd'hui dans une agence de conseils et achat media.

Mon poste de chargées d'études marketing et de budget m'amène à toucher des domaines complémentaires : contact client, négociation commerciale, conseil et achat media.



Les problématiques locales avec des clients exigeants m'ont permis développé des compétences.





Le travail en équipe ne me fait pas peur : bien au contraire. Travailler à plusieurs permet d'apprendre chaque jour un peu plus et toujours moins que demain.



Les métiers de la communication constituent un panel de possibilités toujours plus enrichissantes les unes que les autres.



Mes compétences :

motivation

dynamisme

communication

marketing

Analyse

Réflexion

Bonne humeur

Digital

Média