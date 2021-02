Sophie BOULANGER

Bonjour,

Merci pour l’Intérêt que vous portez à ce groupe :)

Depuis 5 ans déjà, j'ai le plaisir d'accompagner les personnes qui souhaitent faire évoluer leur carrière sereinement et efficacement.

J'ai déjà accompagné quelque dizaines de personnes sur des projets aussi divers qu'intéressants, comme le changement de poste, le changement de métiers ou encore le développement ou le simple recadrage d'une activité indépendante ;)

En savoir plus sur mes accompagnements : www.sophiecoach2vies.fr

J'ai également créé une chaine Youtube pour aider les entrepreneurs et les personnes qui souhaitent se reconvertir à atteindre leurs objectifs : https://www.youtube.com/channel/UCLos7TR_yrI_r5HI4ch5BwA/videos?view_as=subscriber&fbclid=IwAR34dePsIrcyQQ6cWIQos0w2-3wcEkbNpAkkFqlKauDDIiecmidlsxqTMYg



Mes compétences :

Relation humaine forte

Psychologie

Graphologie

Relation client

Sophrologie

Développement personnel

Accompagnement du changement

Coaching de vie

Communication

Gestion du stress