Christophe BONHOMME

En 1997, j'ai pu me découvrir une passion pour les métiers de la métallurgie et plus précisemment pour la tuyauterie et la soudure. J'ai commencé par le secteur agroalimentaire : mise en place de cuves, passerelles pour le milieu viticole. Le milieu industriel : tuyauterie de gros ensembles comme bateaux, machines. La pétrochimie et le nucléaire pour encore plus développer mes connaissances professionnelles.



J'ai pu également gérer mon activité, je suis donc à même de comprendre les impératifs d'une entreprise.



Mon souhait est maintenant de me "sédentariser" sur la région bordelaise.



Je suis donc en recherche active de poste en cdi.



Mes compétences :

Chaudronnerie

Chauffagiste

Climatisation

Décoration

Ferronnerie

Métallerie

Métallurgie

Plomberie

Plombier

Soudeur

TUYAUTERIE

Tuyauteur