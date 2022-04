Aurélie BARENTS

Aprés un bac S et une formation BTS Esthétique - Cosmétique, mon entrée dans la vie active m'a fait comprendre que j'avais choisi une formation qui ne convenait pas à ma manière d'être.

Je me suis alors tournée vers le commerce, et la société EPSILOG m'a donné m'a chance.

D'abord 6 ans au sein du service commercial où j'ai appris les techniques de la vente direct par téléphone, je suis aujourd'hui, depuis avril 2009, conseillère client au sein d'EPSILOG en tant que référant du service pour mon directeur commercial.

Mon but: Augmenter le taux de réabonnement à nos services de nos clients actuels, Réabonner les anciens clients et vendre des produits additionnels.

La charge de travail ne me fait pas peur.

Ma devise: Faire toujours mieux.



Mes compétences :

Commerciale

Conseillère clientèle

Estheticienne

Vente