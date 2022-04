Elsie DAGBERT

Après 8 années réussies au sein du Cabinet Deloitte & Associés à Lille et 3 ans en temps que Manager, en charge de missions d'audit pour de grands clients internationaux et le plus souvent côtés et publiant en IFRS, j'ai rejoint en mai 2008 le Groupe Tereos (3 Milliards d'Euros de CA) pour participer à la mise en place des IFRS pour une mission longue durée.



Je suis également diplômée d'Expertise Comptable et mon mémoire a porté sur la valorisation des écarts d'acquisition dans les sociétés cotées.



Décidée à retourner en cabinet mais aussi à prendre mon indépendance, en novembre 2009, je rejoins le réseau CROWE HORWARTH et nous ouvrons le cabinet CROWE HORWATH - AdLink & Associés à Lille avec mon associé de CROWE HORWATH - AdLink & Associés en région Paca (Aubagne et Aix-en-Provence).



Notre objectif: nous positionner en temps qu'acteur de qualité sur la place !



Dans le cadre de notre développement, nous sommes en recherche de collaborateurs confirmés en Audit et/ou Expertise comptable



Mes compétences :

Consolidation

Finance

Commissariat aux comptes

Reporting

Audit

Expertise comptable

Conseil