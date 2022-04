Aurélie BARGY

Le bonheur au travail, c'est possible !



Cette question est même devenue aujourd'hui un véritable enjeu pour les entreprises : soucis du bien-être des hommes et des femmes, des collaborateurs, des managers... mais aussi soucis de performance.

Les dirigeants se mobiliser vers un objectif commun : vivre le quotidien au travail autrement.

C'est pour faire face à ces prises de conscience et accompagner les entreprises dans ces démarches que nous avons créé OLBEE (Osez Le Bonheur En Entreprise) avec Violaine BERTE et Clément PUJOL mes 2 accolytes associés.

Nous intervenons sur différents champs de compétences : Prévention des Risques Psychosociaux, Gestion et Stratégie, Vision et Valeurs, Juridique et Social, Communication Interne, Cohésion d'équipe, Engagement, Sens et Motivation... pour faire court.

Je suis pour ma part Happiness Manager.

Forte de 20 ans d'expérience en communication interne et en événementiel dans différentes structures, je suis devenue une spécialiste du bonheur au travail, rythmant l'entreprise autour de tous les instants qui créent du lien. Je propose un accompagnement spécifique en Communication Interne, du Team Building, des Ateliers et des formations. Ma méthode : Jouer.... pour mieux travailler.



Mes compétences :

Communication

Développement personnel

Relooking

Formation

Accueil

Management

Cohésion d'équipe

Happiness Management

Jeux de rôles grandeur nature