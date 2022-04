Aurelie BARONNET

Trilingue, 20 ans d'expérience à l'international, postes basés aux Etats-Unis et en France.



Mes compétences : Contribuer à concevoir et animer votre stratégie commerciale sur les marchés internationaux en B to B industriel.



Je maîtrise parfaitement les techniques de croissance à l'international ainsi que ses leviers afin d'obtenir les meilleurs résultats. A travers mes différentes missions, j'ai développé mes compétences en management, négociations commerciales, gestion et animation d'équipes.



Ce qui me caractérise, c'est mon goût pour les performances, mes capacités d'analyse, d'organisation et ma culture du résultat. Je suis dotée d'une réelle faculté d'adaptation et d'une grande aisance relationnelle dans un contexte multi-culturel.



Mes compétences :

Commerce international

Ventes

Logistique