Aurélie BASSET

Responsable Paie et Administration du personnel, j'exerce actuellement au sein d'une entreprise industrielle spécialisée dans les solutions de stockage informatique.



Mes 14 ans d'expérience dans le domaine de la gestion de la paie et des ressources humaines me permettent de justifier des compétences approfondies sur l'ensemble des domaines RH.



Mes compétences :

SAP

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Lotus Notes/Domino

Business Objects